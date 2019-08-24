بعد 4 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك، والدراجات النارية، وخطف الهواتف المحمولة.

كانت معلومات وردت لقسم شرطة ثاني المحلة بتعدد جرائم سرقات الدراجات النارية بمحيط دائرة القسم، فتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي ضم "عاطلين، من العناصر الإجرامية الخطرة لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما "فرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية، وقيامهم بارتكاب 4 جرائم سرقات دراجات نارية، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى "عميلهم سيئ النية"، عاطل، 30 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.