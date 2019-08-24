‏‫الداخلية تُحصل 125 مليون جنيه قيمة قضايا كهرباء وكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 41 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و84 مليون جنيه قيمة كسب غير المشروع وغسيل أموال خلال حملات في المحافظات على مدار أسبوع.

وضمت، ضبط "67848" قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "41,190,070" جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط "1104" قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: "127" حالة ضرائب عامة، وكذا كشف "262" حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، "44" قضية في مجال الجمارك، "268" قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، "123" حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ "272" حكم قضائي، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا "643,949,633,1" مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

في مجال جرائم الأموال العامة: أسفرت الجهود عن ضبط "16" قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيال المصرفي - غسل أموال– كسب غير مشروع “بقيمة بلغت "84,450,245" أربعة وثمانين مليون وأربعمائة وخمسون ألف ومائتان خمسة وأربعون جنيه مصري، "1,680,350" مليون وستمائة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسون دولار أمريكي.