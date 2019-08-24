بالصور.. مرور القاهرة يشن حملة مرورية مكبرة لضبط شوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة أمن القاهرة عدة حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الآتية، في مجال الإشغالات والمرافق تم تنفيذ 825 قرار إزالة إدارية، تحرير "155" محضر إشغال طريق 83" محضر إدارة بدون ترخيص، "51" محضر تلوث بيئة، "45" محضر بائع متجول، "2" محضر عدم شهادة صحية.
كما تم ضبط "7" عربات يد لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات، 4 مركبات "توك توك"، "9" عربات كارو، تنفيذ حالتين غلق إداري، إزالة ("4" لافتات إعلانات، "2" غرزة شاي، "3" استكمال أعمال إزالة.
وضُبط في مجال المخالفات المرورية "10" طمس اللوحات، "31" الانتظار في الممنوع، "24" تعطيل حركة المرور، "23" ملصقات ومعلقات، "143" متنوعة، "100" مخالفة شروط التراخيص، "5" حظر سير النقل، "23" سير بدون رخصة قيادة، "17" بدون رخصة تسيير، "87" تلوث بيئة "انبعاث أدخنة"، "96" أمن ومتانة، "11" دراجة نارية، "7" مركبات متنوعة، "1954" مخالفة "الكلابش"، "3855" مخالفة مرورية متنوعة "51" تصالح).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.
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