"الأمن العام" يسقط 16 تشكيلاً عصابياً ويكشف غموض 54 حادث إجرامي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي، "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية" ضُبط خلالها 838 متهم، 644 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "72 بندقية آلية، و114 بندقية "مششخنة، وغير مششخنة"، و60 طبنجة، و398 فرد محلي الصنع، و2485 طلقة مختلفة الأعيرة، و1585 قطعة سلاح أبيض، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها ( 3 مسدس – 4 فرد محلى - أدوات وأجزاء التصنيع) فضلا عن تنفيذ 368الف حكم قضائي.

كما ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 48 متهماً، ارتكبوا 62حادث سرقة متنوع، 98 قضية أحداث، 10949 قضية مرافق عامة، 15 سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 54 جريمة " قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" بإجمالي 79 متهماً.