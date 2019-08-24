تأجيل دعوى "العتال" المطالبة بوقف انتخابات الزمالك التكميلية لـ29 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، لجلسة 29 أغسطس الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 58949 لسنة 73، كلاً من وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصفته.

وتضمنت عريضة الدعوى، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.