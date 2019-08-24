"الأمن العام": ضبط 223 قطعة سلاح و9 تشكيلات عصابية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 223 قطعة سلاح ناري، و299 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 81209 حكم قضائي متنوع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما تم ضبط 87 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و17 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، و9 تشكيلات عصابية، ضمت 21 متهمًا ارتكبوا 43 حادث متنوع .
وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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