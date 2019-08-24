داخل منزل مهجور.. لغز اختطاف نجل صاحب شركة مقاولات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية في كشف غموض اختطاف نجل صاحب شركة مقاولات لمحاولة مساومة والدة على أيدي 4 أشخاص.

ورد بلاغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من أحد الأشخاص صاحب شركة مقاولات، مقيم بناحية السلام بدائرة المركز، بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باختطاف نجله "8 سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي عقب خروجه من أحد الدروس الخصوصية.

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توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة فريق البحث الجنائي بالشرقية عن وجود الطفل طرف أحد الأشخاص "نقاش"، 19 سنة، مقيم بناحية كفر أبو دقن بدائرة مركز شرطة منيا القمح بأحد المنازل المهجورة بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "عامل"، 20 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالتحريض من "عامل"، 20 سنة، مقيم بدائرة مركز بلبيس" على خطف الطفل ومساومة والده على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، وأضاف بتوجههما لمكان الواقعة مُستقلان دراجة نارية واختطافه واحتجازه بالمنزل المُشار إليه، ونقله عقب ذلك لمزرعة دواجن طرف أحد الأشخاص "عامل بذات المزرعة، مقيم ببني سويف" وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبرفقته الطفل والدراجة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة باستهداف المتهمان الهاربان أمكن ضبط المُحرض وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.