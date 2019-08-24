ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالمنيا

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المنيا، أفادت بقيام "عاطلان، سبق اتهامهما في 11 قضية متنوعة، مقيمان بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحل سكنهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة من داخل مساكن بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "عاطل، مقيم ببندر المنيا"، وكميات من المصوغات وزنت نحو "200 جرام"، وأقرا بأنهم كانا في سبيل التصرف فيها.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.