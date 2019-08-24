مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 223 قطعة سلاح ناري و 299 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 223 قطعة سلاح ناري و 299 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في ملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط " 223 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف ورشاشات، 299 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 81209 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.