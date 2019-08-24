مصر | إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامة بسرقة سيارة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامة بسرقة سيارة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة قيادة سيارة عكس الاتجاه، بعد سرقتها.

وتعود البداية عندما تمكنت قوة من قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد.ع" عاطل أثناء استقلاله السيارة ماركة "بيدفورد" بيج اللون وسيره عكس الاتجاه ولا يحمل تراخيص.

وبسؤاله اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" أثناء توقفها بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم مدينه نصر.

وتم التوصل إلى مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 47890 لسنة 2019 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

