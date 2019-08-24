مصر | خلال حملات مكبرة.. ضبط 16 تشكيلا عصابيا و368521 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مكبرة.. ضبط 16 تشكيلا عصابيا و368521 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لاستهداف الهاربين من الأحكام المتنوعة، حيث نجحت في ضبط 368521 حكما قضائيا، بينها1345 حكما جنائيا، و23850 حكم حبس، و194399 حكم غرامة، و48927 حكم مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث تم ضبط 16 تشكيلًا عصابيًا ضموا 48 متهمًا، إرتكبوا 62 حادث سرقة متنوع، فضلًا عن ضبط 98 قضية أحداث، وضبط 10949 قضية مرافق عامة، و15 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 54 جريمة "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 79 متهمًا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.