مصر | "فرص عمل بالخارج".. ضبط عاطل أنشأ شركة وهمية للاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام عاطل مقيم شبين الكوم بالمنوفية- سبق اتهامه في 7 قضايا " أموال عامة - تبديد - نصب "، ومحكوم عليه فى 3 قضايا متنوعة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" في السلام بالقاهرة وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة الانترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية خاصة بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وإجرائه المقابلات والتعاقدات مع المجنى عليهم بمقر الشركة، وإستلام مبالغ مالية منهم والتوقيع على إيصالات الإستلام النقدية بإسم الشركة الوهمى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر الشركة، وعثر على 52 إيصال استلام نقدية من ضحاياه بإجمالي مبالغ 450 ألف جنيه مصري، وأكلاشيه مزور لبيانات باسم الشركة، و4 هواتف محمولة، و5400 جنيه من متحصلات نشاطه الاجرامي.

وتم التوصل لـ 8 من ضحاياه، حيث أكدوا استيلاء المتهم على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه من الفرد الواحد تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.