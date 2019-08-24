مصر | ربطوه في "العمود".. "علقة موت" من أهالي ميت غمر لموظف الكهرباء المزيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربطوه في "العمود".. "علقة موت" من أهالي ميت غمر لموظف الكهرباء المزيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من الأهالي بضبط (أحد الأشخاص سن 35 سبق اتهامه في عدد 5 قضايا "سرقات – مخدرات" آخرهم قضية "سرقة مسكن" ) حال تردده على قرية دماص بدائرة المركز، مدعياً عمله كشاف بوزارة الكهرباء، وتحصله على مبلغ مالي بزعم كونه غرامة مخالفة شروط تركيب عداد كهرباء من (موظف – مزارع، مقيمان بذات القرية).

وبالانتقال والفحص تبين قيام الثاني بكشف حقيقة المتهم، فقام بالاشتراك مع الأول، بتقييده بأحد أعمدة الإنارة وتعديا عليه بالضرب دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.