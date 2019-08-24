مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سهولة مرورية على كافة أنحاء الميادين، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وأما حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سهولة مرورية، فيما شهدت بعد ذلك انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور سهولة فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافات قليلة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

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