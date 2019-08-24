مصر | إحباط ترويج 350 كيلو دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 350 كيلو دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط(88) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 25 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 22 عدم الإعلان عن الأسعار، 9 بيع بازيد من السعر الرسمي، 11 خبز غير مطابق للمواصفات، تجميع واستيلاء علي دقيق بلدي مدعم باجمالي 350 كيلو جرام.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.