مصر | تحرير 3485 مخالفة مرورية آخر 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير ( 1130) مخالفة انتظار خاطئ، ( 302 ) متنوع، سيارة بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ( 110 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 29 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (7 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1634 ) نـمــوذج 125، ( 33 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 25 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 85 ) التصالح الفوري، ( 18 ) ملصقات ومتعلقات، ( 48 ) بدون قياده، (46) بدون تسيير، (10) فحص، (10) الحالات المسائية، وبلغ الإجمالي (3485) مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.