أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يستدعي رئيس مجلس إدارة قنوات 'النهار' للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يستدعي رئيس مجلس إدارة قنوات 'النهار' للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد قناة النهار، بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مُقدم برنامج"آخر النهار" في حلقته مع راينا علواني.

وبحسب الشكوى، فإن المذيع قام بالتهكم وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق.

وقال جمال شوقي، إن اللجنة قررت استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة في جلسة تحقيق غدٌا في الرابعة عصرًا.