أخبار مصر | وكيل محامين جنوب أسيوط: صدور القانون الجديد يوم مشهود في تاريخ النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل محامين جنوب أسيوط: صدور القانون الجديد يوم مشهود في تاريخ النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمادة إبراهيم، وكيل نقابة المحامين بجنوب أسيوط، إن صدور قانون المحاماة الجديد يعد يوما مشهودا في تاريخ نقابة المحامين، كما يعد إنجازا يضاف إلى مجلس النقابة العامة، والنقيب سامح عاشور، بدءا من عام ٢٠٠١ حتى الآن.

وأوضح أن هذا العمل التشريعي تتلخص أهميته، في حياة المهنة ورسالتها، في أنه قد اهتم بالجوانب المادية، والأخلاقية، والحريات والتكوين المهني للمحامي، معتقدا أن أفضل ما في هذا الجانب هو أكاديمية المحاماة، التي ستحافظ على هيبة المحامين، وتجعل من يفكر في نقابة المحاماة، والعمل بالمهنة، يقبل على ممارسة المهنة ممارسة فعلية، وهذا يخلص المحاماة من مشكلة أن تتحول النقابة إلى مجرد مهنة، وحرفة، وعمل من لا عمل له.