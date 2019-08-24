أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد فرع الأكاديمية البحرية بالعلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد فرع الأكاديمية البحرية بالعلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات فى المدينة، ورافقه فى جولته وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتفقد رئيس الوزراء قبل قليل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ومن المقرر تشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وتخطت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات).