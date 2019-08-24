أخبار مصر | نقابة الأطباء تطالب المرشحين باحترام ميثاق الشرف الانتخابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تطالب المرشحين باحترام ميثاق الشرف الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء أكتوبر 2019، جميع المرشحين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي.

كما دعت اللجنة من خلال بيانها، جميع مديرى المنشأت الطبية الحكومية والخاصة تسهيل مهمة المرشحين فى لقاء الأطباء وعرض برامجهم الانتخابية بدون اى تمييز بين المرشحين.

وعرضت اللجنة ميثاق الشرف الانتخابي وهو إعلاء المنافسة الشريفة التى تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة.

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وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابى للأطباء بجميع وسائل الاعلام والمنشأت الطبية الحكومية والخاصة.

وطالبت اللجنة المرشحين بضرورة عدم اقحام المعتقدات الدينية او المواقف السياسية فى العملية الانتخابية، لان النقابة هى بيت كل الأطباء، هذا إلى جانب عدم تعرض أي مرشح او مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.

وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالموضوعية فى نقد برنامج المرشح المنافس او تاريخه المهنى او النقابى، وضرورة استخدام مستلزمات للدعاية يسهل ازالتها بعد انتهاء الانتخابات، كما طالبت اللجنة باحترام نتيجة الانتخابات لأنها تعبر عن رأي جموع الأطباء.