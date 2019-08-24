أخبار مصر | غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يستدعي ريهام سعيد للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يستدعي ريهام سعيد للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، في اجتماعها اليوم السبت، استدعاء المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة؛ في تمام الثانية ظهر غدٍ الأحد؛ للتحقيق معها بشأن شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد البرنامج.

وقالت الشكوى إن الحلقة تناولت قضية السمنة، ووجهت إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم، الشكاوى الواردة لها في هذا الشأن.

وكانت قررت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، وذلك بعد التأكد من أنها ليست مُقيدة بجداول قيد النقابة، ولم تحصل على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة.

Advertisements

كما أعلنت النقابة وقف الإعلامية ريهام سعيد، عن ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لحين توفيق أوضاعها مع النقابة، طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

وكانت أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أمس، عن قرار مجلس الإدارة، بوقف برنامج صبايا ومُقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا.

وقالت القناة في بيان سابق لها، إن هذا الإيقاف يستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معها، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقًا لما ينتهي له الأمر.