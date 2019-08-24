أخبار مصر | نقص أطباء التخدير يوقف عمليات مستشفى منية النصر المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقص أطباء التخدير يوقف عمليات مستشفى منية النصر المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى عدد من المرضى المحجوزين بمستشفى منية النصر المركزي، من تأجيل العمليات لأجل غير مسمى لحين توفير طبيب تخدير.

وأضاف المرضى أن الأطباء يطلبون منهم شراء لوازم العمليات والأدوية من الخارج، مؤكدين أن الدكتور أحمد الدسوقى، مدير عام مستشفى منية النصر، قال لهم نصًا "هاتوا دكتور تخدير وإحنا نشتغل"، مما أثار غضب المرضي وجعلهم يطالبون بأبسبط حقوقهم وهو تلقى العلاج.

وطالبوا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ومحافظ الدقهلية، بالنظر بعين الرحمه لحال المستشفى الذى يندي له الجبين.

