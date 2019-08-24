أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تستضيف علي بدرخان في منتدى طه الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تستضيف علي بدرخان في منتدى طه الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، المخرج الكبير علي بدرخان، في أولى جلسات منتدى طه حسين، وذلك اليوم السبت 24 أغسطس، في تمام السادسة والنصف.

وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن ذلك سيكون في ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين؟"، بحضور تلاميذ الفنان الكبير، وستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار.