أخبار مصر | "عنيك في عنينا" تكافح العمى بتوزيع 168 نظارة طبية لأهالي شارونة بالمنيا مجانا (صور)

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تواصل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، عملها في محافظة المنيا بالتنسيق مع السيد المحافظ.

وقالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، إن المبادرة نجحت في توزيع 168 نظارة طبية لأهالي قرية شارونة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وذلك بحضور اللواء إيهاب ذهني رئيس مجلس مدينة ومركز مغاغة والكابتن أشرف يوسف كابتن منتخب مصر ونادى الزمالك والشيخ نور بركات مدير اوقاف مغاغة المنيا والأستاذ احمد ابراهيم مدير الشئون الاجتماعية بمغاغة.

وأضافت صبري، أن قافلة توزيع النظارات هي قافلة مكملة لقافلة الكشف، وأن الحالات التي تم توزيع النظارات عليها، هي حالات ثبت طبيا احتياجها لنظارة طبية، مشيرة إلى أن أمراض العيون مثل ضعف الرؤية، والتهابات العين، والجفاف، والمياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وغيرها من الأمراض التي يمكن معالجتها بشكل بسيط قد تصبح من مسببات العمى في حالة إهمالها وهذا ما نكافحه في مبادرة "عنيك في عنينا" في كل المحافظات.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه جاري تجهيز الحالات التي تحتاج لتدخلات جراحية تمهيدا لإجرائها وبحث مدى استحقاقها، مشيرا إلى أن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" مستمرة في المحافظات لمكافحة أمراض العيون حيث سيتم إطلاق قافلة الجمعة القادمة بالقصير بالبحر الأحمر بحضور قيادات المحافظة من منطلق إيمان مؤسسة صناع الخير بدعم المناطق الحدودية والنائية وتوصيل الخدمات الطبية المجانية إليهم.

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت للعام الثاني، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.