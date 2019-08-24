أخبار مصر | رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء شركات المقاولات العاملة بالعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء شركات المقاولات العاملة بالعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مع رؤساء شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزير الإسكان لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومدد التنفيذ.

وكان قد عقد "مدبولي"، الخميس الماضي، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.