أخبار مصر | تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس تعليق الملاحة الجوية إثر تعرض المطار لقذيفة أثناء وصول رحلتين جويتين.

وقالت إدارة المطار، في بيان اليوم السبت "تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر نتيجة تعرضه لقذيفة تزامنت مع وصول رحلة شركة طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.