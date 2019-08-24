شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران في زراعة الكبد والعمود الفقري بتأهيل العجوزة والمعادي العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المراراية وأورام البنكرياس بمستشفى رينية بفرنسا، في الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر المقبل، كما يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الأستاذ الدكتور تامر الباز، خبير علاج الآم العمود الفقرى والرقبة، في الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر المقبل، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك».

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميًا، عدا يومى الخميس والجمعة.