شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس الجديد: «مميش» رجل نظيف اليد ذو قلب كبير وسمعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من القاطرات والأعمال البحرية الجديدة، والتي شملت تدشين القاطرة عبدالحميد يوسف بقوة شد 70 طنا، ولحام قرينة كل من كوبري برنيس العائم وقاطرتين من طراز «مصاحب» وهما «مصاحب 7» و«مصاحب 8»، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ببورسعيد، وقيادات المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

وكان في استقبالهم، منذ الصباح الباكر، بمقر الترسانة البحرية ببورسعيد، المهندس عادل فريد الطنطاوي، مدير إدارة الترسانات، وعدد من القيادات والعاملين بالترسانة، وفور وصولهم توجه الفريق أسامة ربيع، واللواء عادل الغضبان، وكبار المدعوين، لتشغيل ماكينة التقطيع الأوتوماتيكية CNC بقسم بناء السفن، عقب ذلك توجه الحضور إلى منصة الاحتفالية التي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وقال «ربيع»، في كلمته، إن «الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، رجل نظيف اليد ذو قلب كبير وسمعة طيبة أعطى كل جهده للقناة».

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وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن ترسانة بورسعيد البحرية تعد من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن بما تمتلكه من مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانيات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب.

وشدد على أن تحديث وتطويرقدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتم وفقاً لجدول زمني محدد وبالإمكانيات الذاتية للترسانة وسواعد رجالها وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس التهنئة للمسيحيين بمناسبة انتهاء صيام العذراء. فيما أوضح المهندس عادل فريد، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، أن العمل بترسانات هيئة قناة السويس يجري على قدم وساق في اتجاهات عدة بما يتوافق مع استراتيجية العمل بهيئة قناة السويس ويتماشي مع احتياجات الموانئ المصرية والمشروعات التنموية بمنطقة القناة، مشيراً إلى تنوع مجالات العمل في إصلاح وبناء السفن والوحدات البحرية المختلفة من جهة، علاوة على بناء المعديات والكباري العائمة وغيرها من الأعمال البحرية التي تتم وفقاً لمعايير الجودة العالمية ومتطلبات السلامة المهنية.

عقب ذلك، قام الفريق أسامة ربيع بلحام قرينة قاطرتين من طراز مصاحب وهما القاطرتين «مصاحب 7» و«مصاحب8»، بالإضافة إلى لحام قرينة كوبري برنيس العائم الذي يقع على خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، كما قام بتدشين القاطرة عبدالحميد يوسف بقوة شد ٧٠ طن، يبلغ طول القاطرة 35.8 متر وعرضها 12.5متر، وغاطسها 3.35 متر.

يذكر أن المرحوم الدكتور مهندس عبدالحميد يوسف هو المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس وأحد القامات الهندسية المرموقة في تاريخ هيئة قناة السويس والذي تدرج في المناصب وضرب مثالاً يحتذى به في الوطنية والعلم والتواضع طوال مسيرته العملية التي استمرت 59 عاماً. وفي لمسة وفاء وعرفان دعى الفريق أسامة ربيع، أسرة الدكتور عبدالحميد يوسف، لحضور الاحتفال بالترسانة.