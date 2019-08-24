شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، السبت، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018/2019.

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وأكد الأزهر الشريف، في بيان، السبت، أن نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية في الدور الثاني بلغت 97.13%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149 ألفا و302 طالبا، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان والبالغ 122 ألفا و430 طالبا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

من جانبه، أوضح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نسب النجاح هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضي للشهادة الابتدائية 95.97% في حين بلغت هذا العام 97.13%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العام الماضي 85.29% في حين بلغت هذا العام 92.54%، مؤكدا أن ذلك يعود إلى الجهود التي يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب.