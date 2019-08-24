شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق قبول الناجحين في الثانوية العامة بحد أدنى 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول، من خلال فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة لعام 2019، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وتستمر حتى الأربعاء ٢٨ أغسطس الجاري.

ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة ٦٣ ألفا و٣١٨ طالبا وطالبة للشعبة العلمية، و٢١ ألفا و٥٥٤ طالبا وطالبة للشعبة الأدبية، بإجمالي ٨٤ ألفا و٨٧٢ طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على ٢٠٥ درجات بحد أدنى ٥٠%.

Advertisements

ومن المقرر إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019، حيث سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت، الخميس الماضى، عن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الثانوية العامة عام 2019.

واستقبل موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من يوم الخميس ٨ أغسطس الجارى، ولمدة ثلاثة عشر يوماً، رغبات الطلاب، حيث تقدم ٨٦ ألفا و٦٨١ طالبا وطالبة برغباتهم لتقليل الاغتراب.

وبلغ عدد الطلاب الذين تمت تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات ٧٥ ألفا و١٦٩ طالبا وطالبة، أي بنسبة 86.72 %.