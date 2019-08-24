شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر: فحص عينات من مخلفات الصرف الصناعي للمصانع.. وغرامات للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مرور لجنة من إدارة البيئة على عدد من المصانع بالمدينة، وذلك لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي لتلك المصانع للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة، وتحت إشراف المهندس هاني جاد، مدير عام البيئة بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز إن ذلك يأتي في إطار التزام المصانع الكبرى بالمدينة بتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وفقاً للقانون، وفي حالة المخالفة تقوم إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة بتطبيق الغرامات على المصانع المخالفة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٨م، وذلك حفاظاً علي الشبكة العامة للصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمدينة، وللوصول لأعلى معايير الجودة.