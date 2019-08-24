شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الترشح لمنصب رئيس جامعة دمنهور ٣١ أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عصام أحمد الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية، بدء تلقي طلبات المرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور، بدءاً من ٣١ أغسطس الجاري وحتى ٥ سبتمبر المقبل.
وأوضح «الكردى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن التقدم لشغل المنصب سيكون في مقر المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد ظهر ٥ سبتمبر المقبل، على أن يتم تلقي الطعون على المرشحين يومى ٧و٨ من نفس الشهر، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا للبت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم ٩ وتتسلم نماذج المتقدمين يوم ١٠ سبتمبر. وذكر أنه ستجرى المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور يوم ١٦ سبتمبر.
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