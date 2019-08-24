شكرا لقرائتكم خبر عن «زفة روحية» بأيقونة السيدة العذراء في عيد صعودها بكنيسة ببرايتون بإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام ببرايتون إنجلترا، بعيد السيدة العذراء، حيث أقيمت خلال صلوات عشية العيد زفة روحية بأيقونة السيدة العذراء، التي حملها الشمامسة وطافوا في موكب كبير خارج الكنيسة في الشوارع المحيطة بها في مشهد فريد لفت انتباه المارة الذين تجمعوا لمشاهدته.

كانت الكنيسة ذاتها، والتي يشرف عليها الأنبا بولا مطران طنطا، أقامت طوال فترة صوم العذراء قداسات وعشيات وعظات يومية تخللها تسابيح قدمتها فرق الكورال التابعة للكنيسة.