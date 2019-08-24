شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء طلاب الثانوية العامة دور ثان حول صعوبة امتحان الكيمياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت آراء طلاب الثانوية العامة دور ثان حول صعوبة مستوى امتحان الكيمياء، حيث أكد الطالب محمد معتز بلجنة مدرسة الخديوى اسماعيل بالسيدة زينب أن الأسئلة بها جزئيات صعبة وتحتاج إلى تفكير واجاباتها غير واضخة، لافتا إلى أن اجمالى أسئلة الامتحان تتناسب مع الطالب فوق المتوسط.

فيما أوضحت الطالبة بسمة سيد بلجنة المنيرة الاعدادية أن الأسئلة سهلة عدا جزئيات بسيطة تحتاج إلى تفكير وتركيز ولكن الأسئلة فى مجملها سهلة.

فيما أشاد طلاب الشعبة الأدبية بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع،مؤكدين أن الأسئلة بسيطة وواضحة ومباشرة ومن كتاب المدرسة.

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واكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان أن الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية ومباشرة ومن كتاب المدرسة وام تتلقى غرفة العمليات المركزية اى شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان.