شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز الصلاة فى القطار المتحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول الصلاة فى القطار المتحرك. وجاء نص السؤال:"ما هو الحكم الشرعى فى الصلاة فى القطار المتحرك، مع ملاحظة أنَّ المسلمين فى الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة؟". وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الصلاة فى القطار عند المذاهب الفقهية المتَّبعة؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة فى السفينة، فقال: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ" رواه الدارقطني.

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