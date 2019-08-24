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"لو أنت طالب مرحلة ثالثة ومعندكش وقت".. هذه أماكن تسمح لك بتسجيل الرغبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   بدأت أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق، تسجيل رغبات 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019،  اليوم السبت بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها أمس الخميس.

هذه قائمة بالأماكن التى تسمح لك تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى من التنسيق:

1-    نوادي التكنولوجيا المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

2-    الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

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3-    أي كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت (قريب أو صديق).

4-    عن طريق معمل الكمبيوتر الموجود في مدرستك أو أي مدرسة قريبة منك، إن توفرت شبكة الإنترنت بها.

5-    أي موقع يقدم خدمة الإنترنت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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