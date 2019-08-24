شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان النحو للعلمى لطلاب الدور الثانى للثانوية الازهرية دون شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية، من أداء امتحان اللجنة الأولى اليوم السبت، حيث أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة النحو، وأعلنت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية عدم تلقيها اى شكاوى او صعوبة خاصة بالأسئلة.

وبلغت نسبة النجاح العامة فى نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة.

أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.