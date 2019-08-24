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خبيران فى زراعة الكبد والعمود الفقرى بتأهيل العجوزة والمعادى العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور كريم بودجيما، استاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس، بمستشفى رينية بفرنسا،  فى الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر القادم.

 

كما يستضيف مركز الطب الطبيعى و التأهيلى و علاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الاستاذ الدكتور تامرالباز خبيرعلاج الآم العمود الفقرى والرقبة فى الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر القادم.

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وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يومى الخميس و الجمعة.

 

 

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