شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران فى زراعة الكبد والعمود الفقرى بتأهيل العجوزة والمعادى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور كريم بودجيما، استاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس، بمستشفى رينية بفرنسا، فى الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر القادم.

كما يستضيف مركز الطب الطبيعى و التأهيلى و علاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الاستاذ الدكتور تامرالباز خبيرعلاج الآم العمود الفقرى والرقبة فى الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر القادم.

Advertisements

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يومى الخميس و الجمعة.