شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تجدد تحذيرها للقراء من وجود صفحات مزيفة تنتحل اسمها لابتزازهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجدد جريدة ”الخليج 365” تحذيرها لقرائها الأعزاء من وجود بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تنتحل الاسم واللوجو الخاص بموقع ”الخليج 365” الإخبارى، بهدف تحصيل مبالغ مالية من المواطنين لنشر المقالات أو الأخبار أو الشكاوى الخاصة بهم.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، أو ابتزازهم والحصول على أموالهم، لأنها تستهدف ضرب مصداقية ”الخليج 365” من خلال نشر الأخبار المزيفة، وسرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتؤكد مؤسسة ”الخليج 365” على أن الخدمات التى تقدمها لقرائها الأعزاء من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى سواء صفحة الأخبار، أو الصفحة الخاصة بتلقى الشكاوى والتى يتم نشرها عبر خدمة "صحافة المواطن" كلها مجانية، ولا يتحمل القارئ أو يطلب منه أى مبالغ مالية بأى شكل من الأشكال وتحت أى مسمى.

وكانت قد دأبت بعض الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراؤها بعض أصحاب المآرب الخبيثة على استغلال لوجو واسم ”الخليج 365”، للاستفادة من مصداقية ومهنية ”الخليج 365” فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية ومنها إيهام بعض القراء بفوزهم فى إحدى برامج المسابقات وإرسال حوالات مالية لهم بمبالغ وتطالبهم بإرسال رقم هاتفهم الشخصى .

وتؤكد ”الخليج 365” أنها قامت بتكليف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

وتنوه المؤسسة بأن الصفحات الرسمية التابعة لها هى.

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