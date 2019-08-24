شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1345 هاربا من الجنايات و16 تشكيلا عصابيا و15 سيارة مسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لاستهداف الهاربين من الأحكام المتنوعة، حيث نجحت فى ضبط 368521 حكما قضائيا، بينها1345 حكما جنائيا، و23850 حكم حبس، و194399 حكم غرامة، و 48927 حكم مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث تم ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 48 متهماً، إرتكبوا 62 حادث سرقة متنوع، فضلاً عن ضبط 98 قضية أحداث، وضبط 10949 قضية مرافق عامة، و15 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 54 جريمة "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 79 متهماً.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.