شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة تطيح بتعديات الزراعات والنيل وتنفذ 62 إزالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى "القليوبية ، الجيزة".

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن 202 قضية متنوعة وتأمين تنفيذ إزالة 62 حالة تعديات على نهر النيل والرقعة الزراعية.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط 29 قضية متنوعة عبارة عن " 22 قضية تلوث هوائى من عوادم السيارات بنطاق أمن القليوبية و 7 مسابك مخالفة بنطاق أمن الجيزة"، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 160 قضية متنوعة، وفى مجال تنفيذ قرارات الإزالة تم تنفيذ إزالة لـ حالتين تعدى على نهر النيل والمجارى المائية ، و60 حالة تعدى على الرقعة الزراعية .

وفى مجال الثروة الزراعية تم القيام بحملة تفتيشية للطب البيطرى على ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجتين لحفظ الأسماك والدواجن بناطق أمن القليوبية، ضبط بداخلهما " 2485 كيلو جرام أسماك رنجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، 300 كيلو جرام أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، 400 كيلو جرام هياكل وأجزاء دواجن بدون بيانات ".

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وتم توجيه حملة تفتيشية مُكبرة على مصانع الأسمدة المغشوشة بدائرة قسم شرطة العياط بالجيزة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .



إزالات



تعديات



جانب من الحملات