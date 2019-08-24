شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رؤساء شركات المقاولات العاملة فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم السبت مع رؤساء شركات المقاولات العاملة فى العلمين الجديدة بحضور وزير الإسكان لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة التى تتم بمدينة العلمين الجديدة. وكان رئيس الوزراء قد ترأس الاجتماع الاسبوعي، للحكومة يوم الخميس الماضى من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، وتم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية، كما وافقت الحكومة خلال الاجتماع على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها، بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين، وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور.

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