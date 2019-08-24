شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019 .. معامل الحاسب الآلى تستقبل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019

بدأت معامل الحاسب الآلى بالجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2019، إذ تستقبل هذه المعامل الطلاب؛ لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بالمجان خلال أيام المرحلة التى تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تسجيل رغبات المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.