صفحات الغش الإلكترونى تنشر إجابات امتحان علم النفس للثانوية دور ثان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحات الغش الإلكترونى إجابات امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق. ويتتبع فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان الإجابات المتداولة لمعرفة مصدرها والتأكد من صحتها ومطابقتها لأسئلة الامتحان الحقيقى بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان علم النفس والاجتماع. Advertisements ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 30256 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4778 طالبا وطالبة. كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالى 4 طلاب، كما يؤدى طالبا امتحان الدور الثانى فى مادة الفلسفة. وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

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