شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إطلاق النار على حافلة سياحية في البتراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فتح مجهولون النار على ​حافلة​ تقل سياحيين في البتراء بالأردن، صباح السبت. نفى مسؤولون أمنيون لوكالة «عمون» الأردنية وقوع أي إصابات بشرية بحادثة ​إطلاق النار​ في البتراء.

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