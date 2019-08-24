شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف بالإسماعيلية بـ473 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 338 مليون جنيه، لخدمة 203 آلاف نسمة.

وأوضح الجزار أن المشروعات الثلاثة، هي محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 68/34 ألف م3/يوم، لخدمة 175 ألف نسمة، ومن المقرر دخول المحطة الخدمة نهاية شهر سبتمبر المقبل، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبوطفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/9/2020، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، لخدمة نحو 18 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020.

وأضاف وزير الإسكان أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروعين للصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 135 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 57 ألف نسمة، وهما، مشروع صرف صحى أبوصوير، ومشروع محطة معالجة صرف صحى الـ7 آبار، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما منتصف شهر سبتمبر المقبل.