شكرا لقرائتكم خبر عن 605.7 ألف زائر لمواقع ومتاحف الإسكندرية في النصف الأول من 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن مواقع ومتاحف الإسكندرية استقبلت خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي 605 آلاف و717 زائرا أجنبيا ومصريا من المترددين على المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

وأوضح «سعد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن قطاع السياحة بالإسكندرية استقبل العام الماضي 2018 نحو 992 ألفا و256 زائرا أجنبيا ومصريا بنسبة زيادة قدرها 34% عن عام 2017، مشيرا إلى أنه في الربع الأول من عام 2019 تصدرت قلعة قايتباى المواقع الأثرية المفتوحة بـ418 ألفا، فيما جاءت إدارة الآثار الغارقة في المؤخرة بـ74 زائراً فقط.

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وأضاف مدير الهيئة أنه بلغ عدد الزائرين من الأجانب على المواقع الأثرية والمتاحف في الإسكندرية خلال النصف الأول من عام 2019 حوالى 190 ألفا و233 زائرا، ومن المصريين 415 ألفا و484 زائرا، حيث زار متحف الإسكندرية القومى 7284 أجنبياً و123 ألفا و66 مصريا، والقلعة 60 ألفا و717 أجنبيا و357 ألفا و66 مصرياً، وعامود السوارى 53 ألفا و158 أجنبياً و4897 مصرياً، وكتاكومب كوم الشقافة 45 ألفا و600 أجنبي و4 آلاف و398 مصرياً، والمسرح الرومانى 19 ألفا و650 أجنبياً و10 آلاف و369 مصرياً، وإدارة الآثار الغارقة 57 أجنبياً و17 مصرياً، فيما زار جبانة الانفوشى 176 أجنبياً و295 مصرياً، وجبانة الشاطبى 989 أجنبياً و162 مصرياً، وجبانة مصطف كامل 86 أجنبياً و202 مصرى، ومتحف المجوهرات الملكية 2516 أجنبياً و25 ألفا و712 زائراً مصرياً.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الليالى السياحية في الإسكندرية في عام 2018 بلغ 9222 ألف ليلة سياحية، بزيادة قدرها 5.% عن عام 2017، لافتا إلى أن الهيئة شاركت في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية خلال الفترة الأخيرة، بينها تنظيم دورة رمضانية لعام 2019 بمركز شباب الشلالات، فضلا عن مشاركتها في فعاليات استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019، بالإضافة إلى المشاركة في الاحتفال بعيد الإسكندرية القومى.

ودعا إلى تفعيل دور الهيئة في الترويج السياحى لمحافظة الإسكندرية من خلال شراء السائح لوحدات سياحية على البحر للإقامة بها خلال فصل الشتاء، والعمل على زيادة الترويج السياحى للإسكندرية بالقنوات الأوروبية ودول شرق آسيا كأسواق سياحية جديدة لجذب المزيد من السياح خلال موسم الشتاء وإنشاء مطاعم ومراكز تجارية بالقرى السياحية المنتشرة بطول الساحل الشمالى.