شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعيين»: احتفالية لتكريم أوائل خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهن الزراعية، الأحد، أول احتفال لتكريم أوائل الخريجين بكليات الزراعة لعدد 25 كلية، بإجمالي عدد 100 خريج من الجامعات المصرية، وذلك بنادي الزراعيين بالدقي، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، وعمداء كليات الزراعة، ومسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان، والشركات الاستثمارية في قطاع الزراعة، ضمن خطة النقابة لربط الخريجين بسوق العمل.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، السبت، إن الاحتفالية تأتي في إطار دور النقابة في تشجيع النابغين من طلاب كليات الزراعة بالجامعات المصرية، وتأكيدا على أهمية التفوق الدراسي كأحد الأدلة للتفوق في الجانب العملي بعد انتقال خريج كليات الزراعية من مرحلة الدراسة إلى المرحلة العملية في سوق العمل الزراعي لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاحتفالية لا تقتصر على مشاركة نقابة الزراعيين فقط، ولكنها تمتد لمشاركة من النقابات الأخرى ورؤساء النقابات المهنية للمعلمين والبيطريين والاجتماعيين.

Advertisements

وأضاف «خليفة» أن الاحتفالية تستهدف ربط خريجي كليات الزراعة بأسواق العمل باعتبار أن نقابة المهن الزراعية هي المظلة لجميع خريجي الجامعات من كليات الزراعية أو من الأساتذة وعمداء الكليات، وهو ما يضفي تكريما للعلم والعلماء لدورهم في تخريج طلاب متفوقين في حياتهم العملية، لتطوير القطاع الزراعي المصري وتحديثه وفقا لرؤية الدول في تنمية هذا القطاع الحيوي.

وأكد نقيب الزراعيين أهمية التحديث المستمر للمناهج التعليمية في المدارس الزراعية وكليات الزراعية لكي تتواكب مع فكر التحديث الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروعات القومية الزراعية، ومنها مشروع الصوب الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة، مشددا على أن ذلك يرتبط برؤية تطوير التعليم الزراعي لتحقيق منافسة واقعية وعملية للخريجين في أسواق العمل بالقطاع الزراعي.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم زيارة ميدانية لأوائل الخريجين، الاثنين المقبل، لزيارة إحدى المزارع الكبرى في الاستثمار الزراعي تستهدف إطلاعهم على الخبرات العملية في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعريفهم بأهمية الاستثمار الزراعي في توفير فرص العمل المناسبة للخريجين، اعتمادا على كفاءة الخريج وقدرته على التفاعل مع مشاكل القطاع الزراعي.