شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الذهب ارتفاعه فى تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس، بقيمة جنيهين ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 705 جنيهات للجرام، فى ظل استمرار ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عالميا. واصل سعر الذهب ارتفاعه فى تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس، بقيمة جنيهين ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 705 جنيهات للجرام، فى ظل استمرار ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عالميا.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: عيار 18 سجل 604.25 جنيه

عيار 21 سجل 705 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 805.75 جنيه

الجنيه الذهب 5640 جنيها

أوقية الذهب 1526 دولار وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: عيار 18 سجل 604.25 جنيهعيار 21 سجل 705 جنيها للجرامعيار 24 سجل 805.75 جنيهالجنيه الذهب 5640 جنيهاأوقية الذهب 1526 دولار

سعر الذهب قد يشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها ”الخليج 365”، وتشتمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.