شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء للثانوية الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحات الغش الالكترونى إجابات وأسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق. ويتتبع فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها والتأكد من صحتها ومطابقتها لأسئلة الامتحان الحقيقى بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الكيمياء. Advertisements وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

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